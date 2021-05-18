2021 MSÜ tecih sonuçları ne zaman açıklanacak? (MSÜ tercih işlemleri)

30 Nisan 2021 tarihinde başlayan tercih işlemleri 19 Mayıs 2021 saat 23.59’da sona erecek.



Milli Savunma Üniversitesi’nden tercih sonuçları ile alakalı kesin bir tarih verilmedi. Geçen yıl sonuçlar temmuz ayının ikinci haftasında ilan edilmişti. 2021 MSÜ tercih sonuçları ise yine temmuz ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

Adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca resmi internet adresinden yapılacaktır.