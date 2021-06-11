2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları 30 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında alındı.



MSÜ tercih sonuçları erişime açıldı.

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecekler.

Aday Değerlendirme Puanı ise şu şekilde belirleniyor:



a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2021-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2021 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),



b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,



c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),



ç) Mülakat Puanı

PUAN TÜRÜ

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü



KHO: 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı

DHO: 2021-YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO: 2021-YKS Sayısal Sınav Puanı