2021 Öğretmen özür grubu yer değiştirme başvuruları başladı

Binlerce öğretmen için mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci başladı. Yayımlanan özür grubu atama kılavuzuna göre 13 Ağustos’a kadar devam edecek olan işlemler mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 11:21 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 11:46

2021 Öğretmen özür grubu yer değiştirme başvuruları başladı

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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak?

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları alınmaya başlandı.

Buna göre öğretmenler, tercih işlemlerini mebbis.meb.gov.tr internet adresinden 13 Ağustos’a kadar yapabilecek.

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

Başvuru: 9-13 Ağustos 2021

Tercih: 19-23 Ağustos 2021

Atama: 24 Ağustos 2021

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

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