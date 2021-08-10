2021 Öğretmen özür grubu yer değiştirme başvuruları başladı

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları alınmaya başlandı.

Buna göre öğretmenler, tercih işlemlerini mebbis.meb.gov.tr internet adresinden 13 Ağustos’a kadar yapabilecek.



ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ



Başvuru: 9-13 Ağustos 2021



Tercih: 19-23 Ağustos 2021



Atama: 24 Ağustos 2021



Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.