2021-TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün TUS 2. dönem tercih işlemlerinin bugün (8 Ekim) başladığını Twitter hesabından duyurdu.



ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda tercih işlemleri, bugünden itibaren 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacağı ifade edildi.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.



Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

