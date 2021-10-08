2021-TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 11:42

2021-TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün  2. dönem tercih işlemlerinin bugün (8 Ekim) başladığını Twitter hesabından duyurdu.

ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda tercih işlemleri, bugünden itibaren 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacağı ifade edildi.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde, 2021- Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

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