2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 5 Eylül'de uygulanacak 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 15:40 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 16:11

2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Mart'taki 2021-TUS ile 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini,  26 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren  "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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