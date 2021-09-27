2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınav sonuçları açıklandı.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 17:00

2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sonuçları açıklandı

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı (2021-TUS 2. Dönem) 5 Eylül 2021 tarihinde uygulandı.

2021 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, 5 Eylül'de gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hekimlerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Adaylar, sonuçları AİS şifreleri ile kolayca öğrenebilecek.

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