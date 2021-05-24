2021 YKS ne zaman yapılacak? (TYT, AYT ve YDT tarihleri)

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle tarihlerinde değişiklik yapılan YKS sınavında bu sene erteleme yapılmayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.



HES KODU ZORUNLU



2021-YKS için HES Kodu zorunludur. Adaylarımız HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir.



YKS'YE GİRERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN



Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:



1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)



2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)



YKS BARAJI KAÇ PUAN?



Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ise programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.



2021 YKS NE ZAMAN?



4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınan YKS başvuru işlemleri ardından YKS sınavının oturumları;



TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.



AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.



YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'de uygulanacak.





YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.



ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÇİFT SORU KİTAPÇIĞI



Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek engelli bir öğrenci, 2021 kılavuzunun güncellenerek, okuyucu yardımı talep eden engelliler için engelli ve ona yardım eden okuyucuya 1'er tane olmak üzere çift soru kitapçığı verilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.



KDK, engelli öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin ardından öğrencinin sorunu çözüldü.



ÖSYM Başkanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı talep eden ve soru kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik yürütülmekte olan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.



ÖSYM'nin yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda soru kitapçığını okuma hakkı bulunan adayların sınava girecekleri tek kişilik salonlarda, bir soru kitapçığı aday için, diğer soru kitapçığı ise okuyucunun soruları adaya okuması için olmak üzere, çift soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı bilgisi verildi.

GEÇTİĞİMİZ SENE YKS'DE TÜRKÇE SORULARI ZOR BULUNDU