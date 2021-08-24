2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Ağustos'ta başlayan 2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erdi. Ek tercih dönemi ise sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ntv.com.tr 24.08.2021 - 12:14

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversite sınavının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona erdi.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi. Ancak tercih sonuçlarının eylül ayından önce açıklanması gerekiyor.

ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlere göre sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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