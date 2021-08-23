2021 YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona erdi.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi. Ancak tercih sonuçlarının eylül ayından önce açıklanması gerekiyor.

ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlere göre sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YÖK GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ