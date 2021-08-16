2021 YKS tercihleri ne zaman sona erecek? (Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri devam ediyor



YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.



Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.



Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.



Adayların üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeleri yararlı olacak.



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