2021 YLSY burs başvurusu ne zaman yapılacak? (YLSY başvurusu nasıl yapılır?)

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Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 358 öğrenci, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.



MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, YLSY bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.



YLSY için burs başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı.

2021 YLSY BAŞVURU TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YLSY BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.



Başvuru işlemleri 01 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00’da sona erecek.



Resmi burslu statüde olacak öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.