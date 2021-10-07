2021 YLSY başvurusu ne zaman yapılacak? (YLSY başvurusu nasıl yapılır?)

MEB, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla 358 öğrencinin lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından YLSY başvurularına ilişkin sorular gündeme geldi. Peki, YLSY başvurusu ne zaman yapılacak? YLSY başvurusu nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 12:21

2021 YLSY burs başvurusu ne zaman yapılacak? (YLSY başvurusu nasıl yapılır?)

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Milli Bakanlığı bursuyla 358 öğrenci, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.

MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, YLSY bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.

YLSY için başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı.

2021 YLSY BAŞVURU TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YLSY BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvuru işlemleri 01 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00’da sona erecek.

Resmi burslu statüde olacak öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

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