2021 AÖF yaz okulu başvurusu ve ders seçimi nasıl yapılır?

2020-2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak. Yaz okulu sınavı da 4 Eylül'de yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU 2021 KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



Yaz okulu ücreti kayıt yapılan bir ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlendi.



AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi'nin resmi siteden yapılan açıklamada şu maddeler yer aldı:



"Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.



Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.



Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.



Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.



Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.



2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.



-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler,



-FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.



-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.



-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.