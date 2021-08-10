2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de 150 dakikalık bir sınavla gerçekleşmişti.

Corona virüs tedbirleriyle gerçekleşen sınavın sonuçları için ÖSYM tarih verdi.

ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. kimlik numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM aday şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak.



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

