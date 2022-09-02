2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi (Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Eylül ayına girilmesiyle birlikte okulların ne zaman açılacağı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yaz tatilinin keyfini süren öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarihi merak ediyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında okulların ne zaman açılacağı belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 14:37

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi (Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Yaz tatilinin keyfini süren öğrenciler, yeni eğitim yılı öncesinde son hazırlıklarını yapmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi (Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? - 1

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi (Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? - 2

ARA TATİL TARİHLERİ

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

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