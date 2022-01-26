2022 ALES başvuruları ne zaman? (ALES ne zaman yapılacak?)

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 11:34
Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
2022 ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da gerçekleşecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2022 ALES TAKVİMİ
ALES/1: 17 Nisan
ALES/2: 21 Ağustos
ALES/3: 20 Kasım