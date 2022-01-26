2022 ALES başvuruları ne zaman? (ALES ne zaman yapılacak?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Nisan'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuru tarihi adaylar tarafından merak edildi. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 11:34

2022 ALES başvuruları ne zaman? (ALES ne zaman yapılacak?)

İLİŞKİLİ HABERLER

ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarını açıkladı

Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

2022 ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. 17 Nisan’da gerçekleşecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. 

2022 ALES TAKVİMİ

ALES/1: 17 Nisan

ALES/2: 21 Ağustos

ALES/3: 20 Kasım

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...