2022 ALES başvuruları yarın sona eriyor

Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

2022 ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da gerçekleşecek.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.



Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

2022 ALES TAKVİMİ



ALES/1: 17 Nisan



ALES/2: 21 Ağustos



ALES/3: 20 Kasım

