2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt işlemleri başladı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat Pazartesi saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayıp, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak ve öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.



Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-Devlet şifresi ile yapılacak. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.



2022 AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022



Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022