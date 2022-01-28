2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt tarihleri üniversitenin akademik takviminde açıklandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat Pazartesi saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayıp, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022



Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022