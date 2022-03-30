2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 18:33
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihlerini yayınlanan takvimle duyurmuştu.
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU
AÖF sınavına katılacak öğrenciler sınav yerlerini "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" internet adresinden öğrenebilecekler.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.