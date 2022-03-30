    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki, Açıköğretim (AÖF) sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 18:33

2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Fakültesi AÖF sınav tarihlerini yayınlanan takvimle duyurmuştu.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

AÖF sınavına katılacak öğrenciler sınav yerlerini "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" internet adresinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...