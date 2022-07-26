2022 AUGİS görevli ücretleri belli oldu (AUGİS sınav ücretleri ne kadar?)

2022 AÖF yaz okulu sınavlarında gözetmen olarak görev yapacaklar için başvuru süreci devam ediyor. AUGİS ücretleriyse en düşüğü 170, en yükseği ise 280 lira olarak belirlendi.

Haberler 26.07.2022 - 13:19

2022 AUGİS görevli ücretleri belli oldu (AUGİS sınav ücretleri ne kadar?)

2022 yaz okulu sınavlarında görev almak isteyenlerin en merak ettikleri arasında AUGİS sınav ücretleri yer alıyor. İşte AÖF yaz okulu sınavları görevli başvurusuna dair merak edilenler...


2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri devam ediyor.

AÖF GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabiliyor.

AUGİS ÜCRETLERİ

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

Bina Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

Gözetmen: 170 lira

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