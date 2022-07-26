2022 AUGİS görevli ücretleri belli oldu (AUGİS sınav ücretleri ne kadar?)

Haberler 26.07.2022 - 13:19
2022 Açıköğretim yaz okulu sınavlarında görev almak isteyenlerin en merak ettikleri arasında AUGİS sınav ücretleri yer alıyor. İşte AÖF yaz okulu sınavları görevli başvurusuna dair merak edilenler...
2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri devam ediyor.
AÖF GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabiliyor.
AUGİS ÜCRETLERİ
AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası
Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira
Gözetmen: 170 lira