2022 AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları nisan ayında tamamlandı. Sınava giren binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 16:43

2022 AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Açık ve Uzaktan Fakültesi ara (vize) sınavları 16-17 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

Sınava katılan öğrenciler sonuçlarını heyecanla bekliyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım 2021 tarihinde açıklanmıştı.

Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

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