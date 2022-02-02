2022 BİLSEM sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri açıklandı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 13:02 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 14:36

2022 BİLSEM sınavı ne zaman?

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BİLSEM sınav takvimi MEB tarafından yayınlandı. Belirlenen takvime göre öncelikle öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınma aşaması gerçekleştirilecek.

BİLSEM ön değerlendirme uygulaması 19 Şubat tarihinde başlayacak. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacak.

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 2 Şubat tarihinde yayınlanacak.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat- 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

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