2022 DGS başvuruları başladı (DGS ne zaman?)

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre, 2022



Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz tarihinde yapılacak.

2022 DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



2022 DGS başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün de Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün açıklamasında, "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ