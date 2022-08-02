2022 DGS sonuçları | DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler 02.08.2022 - 15:23

2022 DGS sonuçları | DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da yapıldı. 

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı.

Sınav, 3 Temmuz saat 10.15’te başladı ve adaylara 135 dakika süre verildi.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler..

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