2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da yapıldı.



Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı.



Sınav, 3 Temmuz saat 10.15’te başladı ve adaylara 135 dakika süre verildi.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler..