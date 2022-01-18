2022 KOMEK kayıt işlemleri başladı (KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?)

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kayıtları başladı. KOMEK yeni dönem kayıtları, 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 15:40 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 17:26

2022 KOMEK kayıt işlemleri başladı (KOMEK kayıt başvurusu nasıl yapılır?)

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Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Merkezleri (ASEM)’nde bahar dönemi kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerin alanında Konya’nın marka kurumları haline geldiğini belirtti.

Yeni dönemde pandemi tedbirleri aksatılmadan eğitimlerin gerçekleşeceğini kaydeden Altay, “KOMEK kurulduğu günden bugüne kadar 486 farklı branşta 1 milyonu aşan kursiyeri mezun ederek Konya’da önemli bir yere sahip olmuştur.

Pandemi sürecinde başlatılan çevrimiçi eğitimler ile şehir içi veya şehir dışındaki tüm kursiyerlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm Konyalıları ve şehirde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerimizi son başvuru tarihi 1 Şubat olan kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KOMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.

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