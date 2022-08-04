2022 KPSS Alan sınavı iptal edilecek mi? (Sorular sızdırıldı iddiası)

Son dakika haberi! Haftasonu gerçekleştirilen KPSS'deki sorular tartışma yarattı.

Soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alındı.

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri sınavında soruların sorulardan bazılarının bir yayınevinin deneme sınavında çıktığına yönelik iddialar sosyal medyada yer aldı.

ÖSYM, bir açıklama yaparak ''İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır'' dedi.



Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirdi ardından açıklama yaptı. İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi. "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.



Ardından da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Yerineyse Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında iddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay'daki merkezi ile Ostim'deki matbaasında arama gerçekleştirildi.



2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?



İddialara konu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor.



İhtimaller arasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını oldukça fazla etkileneceğini, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir olasılık olduğu söyleniyor.



HAFTA SONU YAPILACAK KPSS ALAN SINAVI ERTELENİR Mİ?

Şimdi hem sınavın ya da bazı soruların iptal edilip edilmeyeceği hem de diğer KPSS ile ilgili bir erteleme olup olmayacağı merak ediliyor.



Henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmamış olsa da milyonlarca adayın gözü alınacak kararda.