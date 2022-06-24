2022 KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? (KPSS takvimi)

Haberler 24.06.2022 - 12:27
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları için geri sayım başladı.
ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri şu şekilde:
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,
KPSS Alan Bilgisi
1. gün sınavı: 6 Ağustos
2.gün sınavı: 7 Ağustos
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS DHBT
Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.