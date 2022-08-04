2022 KPSS iptal edildi mi? (Sorular sızdırıldı iddiası)

Son dakika haberi! Haftasonu gerçekleştirilen KPSS'deki sorular tartışma yarattı.

Soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alındı.

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri sınavında soruların sorulardan bazılarının bir yayınevinin deneme sınavında çıktığına yönelik iddialar sosyal medyada yer aldı.

ÖSYM, bir açıklama yaparak ''İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır'' dedi.



Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirdi ardından açıklama yaptı. İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi. "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.



Ardından da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Yerineyse Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında iddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay'daki merkezi ile Ostim'deki matbaasında arama gerçekleştirildi.

Sınavla ilgili soruşturma devam ediyor.



2022 KPSS İPTAL EDİLDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edildiğini bildirdi.

Ersoy, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların da ertelendiğini duyurdu.



Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceği belirtildi.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak.