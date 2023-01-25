2022 KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): Branş bazında sıralamalar güncellendi

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından güncellendi. İşte 2022 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim güncel başarı sıralaması.

2022 KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): Branş bazında sıralamalar güncellendi

2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının branş bazında sıralamaları güncellendi. sonrası, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmek için branş bazında sıralamaları bekleyen adaylar için erişim açıldı.

KPSS SINAVLARINDA BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

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