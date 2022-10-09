2022 KPSS ön lisans heyecanı sona erdi

İlişkili Haberler 2022 KPSS ön lisans sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu tamamlandı.



Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.



KPSS ön lisans adayları saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınava son anda gelen adaylar koşarak binaya girdi.



Sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi ile sınava alınmayacak her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından salonlara alındı.



Adaylar yanlarındaki telefon ve farklı cihazları sınav merkezi dışındaki emanetlere teslim etti.



Moral vermek için adaylarla sınava gelen ailelerin sınav merkezi önündeki bekleyişleri sürdü.