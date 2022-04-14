2022 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce askeri öğrenci adayının merakla beklediği MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 08:37

2022 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) sonuçları açıklandı

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2022- Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapıldı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. 

ÖSYM Başkanı Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" açıklamasında bulundu. 

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde: 

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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