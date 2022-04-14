2022 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) sonuçları açıklandı

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2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapıldı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.



ÖSYM Başkanı Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" açıklamasında bulundu.



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?



2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde:



2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651



2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268