2022 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?)

ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurmuştu.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları 9 Şubat'a kadar alınacak.



Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar.

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



MSÜ sınavı, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.