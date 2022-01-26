2022 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?)

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Peki 27 Mart'ta gerçekleştirilecek sınavın başvuruları ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 13:21 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 14:11

2022 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?)

İLİŞKİLİ HABERLER

MSÜ başvuruları bugün başladı

MSÜ başvuruları bugün başladı

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2022 celp ve sevk tarihleri ne zaman?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2022 celp ve sevk tarihleri ne zaman?

ÖSYM  Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurmuştu.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları 9 Şubat'a kadar alınacak.

Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar.

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...