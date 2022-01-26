2022 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? (MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?)

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 13:21 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 14:11
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurmuştu.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları 9 Şubat'a kadar alınacak.
Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak.
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar.
2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.