2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 12:10
2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapıldı.
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" açıklamasında bulundu.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.
2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde:
2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268