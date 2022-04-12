2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce askeri öğrenci adayının merakla beklediği MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 08:58 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 09:27

2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2022- Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapıldı.

Askeri üniversitelere girmek isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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