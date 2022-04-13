2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

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2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapıldı.

Askeri üniversitelere girmek isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?



2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde:



2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651



2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268