2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce askeri öğrenci adayının merakla beklediği MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 14:32

2022 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

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2022- Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapıldı.

Askeri üniversitelere girmek isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde: 

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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