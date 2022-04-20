2022 MSÜ tercihleri başladı mı? (MSÜ taban puanları belli oldu mu?)

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27 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ tercihleri başladı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır" denildi.

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2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemli.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde:



2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651



2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268