2022 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 11:42
27 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih duyurusunu yayınlamasının ardından Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılacak.
2022-MSÜ sınavına katılmayan ve belirtilen koşullarda 2022-YKS başvurularını gerçekleştirmeyen adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecek.
ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.
2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde:
2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268