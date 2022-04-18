2022 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

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27 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih duyurusunu yayınlamasının ardından Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılacak.

2022-MSÜ sınavına katılmayan ve belirtilen koşullarda 2022-YKS başvurularını gerçekleştirmeyen adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecek.

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2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?



2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde:



2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812



KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651



2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR



HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354



KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761



KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268