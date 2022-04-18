2022 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 11:42

2022 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? (MSÜ taban puanları açıklandı mı?)

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27 Mart'ta yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih duyurusunu yayınlamasının ardından Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılacak.

2022-MSÜ sınavına katılmayan ve belirtilen koşullarda 2022-YKS başvurularını gerçekleştirmeyen adayların tercih yapmaları sistem tarafından engellenecek.

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2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde: 

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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