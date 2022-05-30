2022 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? (Yaz tatili ne zaman başlıyor?)

Haberler - ntv.com.tr 30.05.2022 - 09:55
Öğrenciler yaz tatili için geri sayıma başladı.
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü son bulacak.
2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.
2021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ
İlk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Ardından 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.