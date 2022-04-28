2022-TUS 1.Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2022-TUS birinci dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Haberler 28.04.2022 - 14:10

2022-TUS 1.Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.

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