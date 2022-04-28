2022-TUS 1.Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Haberler 28.04.2022 - 14:10
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.
Değerli hekimlerimiz,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 28, 2022
19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 1.Dönem yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresinden açıklanmıştır.
Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi pic.twitter.com/qFeCeaSZSw