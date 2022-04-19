2022 TUS kontenjanları açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce adayın beklediği TUS kontenjanları ile ilgili açıklamada  bulundu. Peki TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 09:25

2022 TUS kontenjanları açıklandı

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ÖSYM, TUS sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, TUS sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklandı.

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI 

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar da belli oldu. 

TUS Kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. işlemleri yakında başlıyor' dedi.

2022 TUS 1. DÖNEM UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI

TUS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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