2022 TUS kontenjanları açıklandı (TUS tercih başvurusu)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklandı.



TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI



TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar da belli oldu.

TUS Kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor' dedi.

2022 TUS 1. DÖNEM UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI

TUS TERCİHLERİ ALINMAYA BAŞLADI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.

ÖSYM internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-TUS tercih işlemleri 26 Nisan saat 23.59'da sona erecek.



TUS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.