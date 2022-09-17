2022 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM tarafından her yıl yapılan TUS sınavı bu yıl 4 Eylül tarihinde gerçekleşti. TUS sınavının tamamlanmasının ardından, sınava giren adaylar sonuçlar için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından 4 Eylül tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında TUS sonuç tarihi açıklandı.



Buna göre; TUS sınav sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.



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