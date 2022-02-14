2022 YKS başvuruları ne zaman bitecek?

Milyonlarca üniversite adayı tarafından merakla beklenilen 2022-YKS başvuruları alınmaya devam ediyor. Peki 11 Şubat Cuma günü başlayan başvuru süreci ne zaman sona erecek?

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 10:19 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 11:01

2022 YKS başvuruları ne zaman bitecek?

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Geçtiğimiz günlerde 2022- kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.

SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.
 
2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya
Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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