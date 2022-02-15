2022 YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

Geçtiğimiz günlerde 2022-YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.

SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.



SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI



Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.



2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.



SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK



Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.