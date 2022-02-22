2022 YKS başvuruları ne zaman sona eriyor?

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 15:39
Geçtiğimiz günlerde 2022-YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmıştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.
SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.
SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI
Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.
2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya
Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.
SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.