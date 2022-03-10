2022 - YKS geç başvuruları yarın başlayacak (YKS geç başvuru ücreti ne kadar?)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları sona erdi.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın geç başvuruları ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?



Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL olacak.



SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.