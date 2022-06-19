2022 YKS heyecanı sona erdi: Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 168 bin 430 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi.



Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır.

Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.



SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

YDT İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI



YDT FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI



YDT RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI



SONUÇLAR, 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK



TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.



Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek.



YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULDU

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.



Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, maskeleriyle sınava geldi.



Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.