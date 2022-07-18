2022 YKS sonuçları açıklandı | ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 07:29
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.
Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOnaWSR internet sayfamızdan açıkladık.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #yks2022 pic.twitter.com/pHKXOSx542