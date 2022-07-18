2022 YKS sonuçları açıklandı | ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

SON DAKİKA HABERİ: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek.

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 07:29

2022 YKS sonuçları açıklandı | ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

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Son dakika haberi! 

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

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