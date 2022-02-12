2022-YKS sınav süresi kaç dakika oldu? (Temel Yeterlilik Testi süresi uzatıldı mı?)

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2022 YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı.



Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

YKS başvuruları, ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

HES KODU ZORUNLU



Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

TYT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU?



Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.



Alan Yeterlilik Testi (AYT) süresi 180 dakika olacak.



Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika olacak.



TYT-AYT BARAJ PUANLARI KALDIRILDI MI?

Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

YKS NE ZAMAN?



2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ