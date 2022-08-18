Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Son olarak ÖSYM, YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açtı. Son dakika haberi! Bu yıl ikincisi Ağustos ayında düzenlenecek olan YÖKDİL sınavına geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.Son olarak ÖSYM, YÖKDİL sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZYÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler. ALES günü için açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri için tıklayınız